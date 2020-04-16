У Зеленського запевнили, що переговори про звільнення утримуваних з окупованого Криму та РФ йдуть

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні, 16 квітня, на Донбасі розпочався черговий етап обміну утримуваними особами — Україна повертає 19 своїх громадян з тимчасово окупованих територій. Однак тривають перемовини й щодо звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.