У Зеленського запевнили, що переговори про звільнення утримуваних з окупованого Криму та РФ йдуть
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні, 16 квітня, на Донбасі розпочався черговий етап обміну утримуваними особами — Україна повертає 19 своїх громадян з тимчасово окупованих територій. Однак тривають перемовини й щодо звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату „всіх на всіх“. Ми забираємо усіх громадян України. Без виключення. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян. Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України”, — запевнив Єрмак.
Він додав, що програма обміну “всіх на всіх” працює ефективно і в цілодобовому режимі: постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів і миттєво вносяться будь-які корективи.
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“Ще рік тому не було жодної активності щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні нам вдалося побудувати дуже ефективну переговорну конструкцію”, — повідомив Єрмак.
Нагадаємо, що обмін утримуваними у четвер, 16 квітня, вранці на Донбасі розпочався за формулою “всіх на всіх” у першій локації — КПВВ “Майорськ”. Загалом буде повернуто 19 громадян, з них з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян.