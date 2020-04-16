Обмін утримуваними: Омбудсмен оприлюднила фото з 9 звільненими особами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У межах нового обміну на Донбасі уже звільнені кілька громадян. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram-каналі, передає УНН.

"Наші звільнені громадяни", - написала вона, оприлюднивши фотографію, на якій 9 осіб поблизу транспортного засобу.

Раніше Денісова повідомила, що обмін утримуваними у четвер, 16 квітня, вранці на Донбасі розпочався за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ "Майорськ". Загалом буде повернуто 19 громадян, з них з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян.

Нагадаємо, перед цим в Офісі Президента повідомили про початок нового обміну на Донбасі.

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