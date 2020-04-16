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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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У Зеленского заверили, что переговоры об освобождении удерживаемых лиц с оккупированного Крыма и РФ идут

У Зеленского заверили, что переговоры об освобождении удерживаемых лиц с оккупированного Крыма и РФ идут

Киев  •  УНН

 • 6833 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня, 16 апреля, на Донбассе начался очередной этап обмена удерживаемыми лицами — Украина возвращает 19 своих граждан из временно оккупированных территорий. Однако продолжаются переговоры и об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата „всех на всех“. Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины”, — заверил Ермак.

Он добавил, что программа обмена “всех на всех” работает эффективно и в круглосуточном режиме: постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников и мгновенно вносятся любые коррективы.

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“Еще год назад не было ни одной активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня нам удалось построить очень эффективную переговорную конструкцию”, — сообщил Ермак.

Напомним, что обмен удерживаемыми в четверг, 16 апреля, утром на Донбассе начался по формуле “всех на всех” в первой локации — КПВВ “Майорское”. Всего будет возвращено 19 граждан, из них с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан.

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