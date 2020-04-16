У Зеленского заверили, что переговоры об освобождении удерживаемых лиц с оккупированного Крыма и РФ идут

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня, 16 апреля, на Донбассе начался очередной этап обмена удерживаемыми лицами — Украина возвращает 19 своих граждан из временно оккупированных территорий. Однако продолжаются переговоры и об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook, передает УНН.