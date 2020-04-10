У Збройних Силах виявили ще три випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У п'ятницю в Збройних Силах України було виявлено ще три випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє у Facebook Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у Медичних силах, у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я 9 квітн був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія", після обстеження та проведення ПЛР-тестування сьогодні підтверджено COVID-19.
Даний військовослужбовець з 3 квітня знаходився на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби, зазначили в ЗСУ. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.
"Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. З 9 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР-тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - йдеться в повідомленні Командування.
Зазначається, що військові, які мали з зазначеними особами контакти, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 10 квітня у ЗСУ було зареєстровано сім випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією.