В Вооруженных Силах обнаружили еще три случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В пятницу в Вооруженных Силах Украины было обнаружено еще три случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Как отметили в Медицинских силах, у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья 9 апреля был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после обследования и проведения ПЦР-тестирования сегодня подтвержден COVID-19.
Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы, отметили в ВСУ. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
"Также заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня поступили результаты их ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении Командования.
Отмечается, что военные, имевшие с указанными лицами контакты, отправленные на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро 10 апреля в ВСУ было зарегистрировано семь случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.