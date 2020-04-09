У ЗСУ вже сім випадків COVID-19

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано ще два випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що збільшує загальну кількість виявлених випадків до семи. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.