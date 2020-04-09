У ЗСУ вже сім випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано ще два випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що збільшує загальну кількість виявлених випадків до семи. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"9 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2“, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” з попереднім діагнозом “пневмонія”, після відповідного обстеження та проведення ПЛР-тестування, підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
"Військовослужбовець перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний", - зазначається в повідомленні.
Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя.
"З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 29 березня у нього підвищилася температура. Зроблені на початку квітня з інтервалом 4 доби швидкі тести показали негативний результат. Сьогодні надійшли результати ПЛР-тестування, які підтвердили захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, військові, які мали з ними контакти, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Нагадаємо, у ЗСУ раніше повідомляли про п’ять випадків COVID-19.