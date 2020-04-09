В ВСУ уже семь случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксированы еще два случая коронавирусной болезни COVID-19, увеличивает общее количество выявленных случаев до семи. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Сообщается, что у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
"Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
Также заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 подтверждена у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя.
"С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19. 29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.
Кроме того, военные, имевшие с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Напомним, в ВСУ ранее сообщали о пяти случаях COVID-19.