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У Збройних силах на COVID-19 хворіє 41 людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. На ранок 11 травня у Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє 41 особа. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Медичних сил ЗСУ у Facebook.

У Збройних силах на COVID-19 хворіє 41 людина

"Станом на 7:00 11 травня в Збройних силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 54 особи та 2 летальних випадки", - повідомили у Медичних силах.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 39 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано, додали у Медичних силах.

Нагадаємо, на ранок 11 травня в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19.

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