В Вооруженных силах на COVID-19 болеет 41 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На утро 11 мая в Вооруженных силах Украины на коронавирусную болезнь COVID-19 болеет 41 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 7:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая", - сообщили в Медицинских силах.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 39 человек.
За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано, добавили в Медицинских силах.
Напомним, на утро 11 мая в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19.