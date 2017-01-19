У Збаразькому районі на Тернопільщині оголосили карантин через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Тернопільщині у Збаразькому районі гинуть свині. За останніх чотири дні у селі Залужжя загинуло більше десяти свійських тварин. Про це йдеться у повідомленні Тернопільської поліції, передає УНН.
Перше повідомлення про смерть свині, каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик, надійшло ще 16 січня від одного з мешканців приватного господарства.
“Труп тварини оглянули спеціалісти Тернопільської та Львівської ветлабораторій. Саме вони підтвердили, що тварина померла від африканської чуми свиней. На сполох забили ветеринари та усі екстрені служби”, — йдеться у повідомленні.
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Сьогодні, 19 січня, на Збаражчині засідала Державна надзвичайна епізодична комісія. Відповідно до її рішення, з 19 січня оголошено карантин у трикілометровій зоні від осередку захворювання.
“На в’їздах та виїздах будуть встановлені блокпости. На них цілодобово чергуватимуть правоохоронці, працівники служби надзвичайних ситуацій та ветфахівці. Їхня основна функція — не допустити розповсюдження хвороби та вивозу тварин із зони ураження. Саме з цією метою проводитиметься дезінфекція всього транспорту. Оброблятимуть спецрозчинами і господарства людей, які утримують тварин”, — додали правоохоронці.
Термін дії карантину — це сорок днів від знищення останньої свині. Усі втрати людям повинна компенсувати держава, зауважили в поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку нардепа С. Тригубенка, справжні винуватці катастрофічних масштабів АЧС в країні не покарані.
А штрафи за недотримання санітарно-ветеринарних норм в Україні — занизькі.