В Збаражском районе Тернопольской области объявили карантин из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Тернопольской области в Збаражском районе погибают свиньи. За последние четыре дня в селе Залужье погибло более десяти домашних животных. Об этом говорится в сообщении Тернопольской полиции, передает УНН.
Первое сообщение о смерти свиньи, говорит заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Руслан Балык, поступило еще 16 января от одного из жителей частного хозяйства.
"Труп животного осмотрели специалисты Тернопольской и Львовской ветлабораторий. Именно они подтвердили, что животное умерло от африканской чумы свиней. Тревогу забили ветеринары и все экстренные службы ", - говорится в сообщении.
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Сегодня, 19 января, в Збаражском районе заседала Государственная чрезвычайная эпизодическая комиссия. Согласно ее решению, с 19 января объявлен карантин в трехкилометровой зоне от очага заболевания.
"На въездах и выездах будут установлены блокпосты. На них круглосуточно будут дежурить правоохранители, работники службы чрезвычайных ситуаций и ветспециалисты. Их основная функция - не допустить распространения болезни и вывоза животных из зоны поражения. Именно с этой целью проводится дезинфекция всего транспорта. Будут обрабатывать спецрастворами и хозяйства людей, которые содержат животных ", - добавили правоохранители.
Срок действия карантина - это сорок дней от уничтожения последней свиньи. Все потери людям должно компенсировать государство, отметили в полиции.
Напомним, как сообщал УНН, по мнению нардепа С. Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны.
А штрафы за несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в Украине - слишком низкие.