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У застосунку та на порталі "Дія" з’явиться розташування Пунктів незламності

У застосунку та на порталі "Дія" з’явиться розташування Пунктів незламності

Київ • УНН

 • 309995 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності в застосунку та на порталі «Дія». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«За доручення Президента України Уряд 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності в застосунку та на порталі Дія. Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», — розповів Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Доповнення

В Україні готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія минулого року зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі. В Україні очікують, що рф спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але тільки в більших масштабах.

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