Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100% - Шмигаль

Цитата

«Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов. Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв. Вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки», - розповів Шмигаль.

За його словами, на доручення Президента сьогодні приймають постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія.

«Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що понад 99% обʼєктів ЖКГ готові до нового опалювального сезону 2023/24 року.