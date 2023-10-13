Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100% - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые громады уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями. Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям. Уже развернута сеть из 13-ти тысяч пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи», - рассказал Шмыгаль.
По его словам, по поручению Президента сегодня принимают постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дия.
«Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв. Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки», - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что более 99% объектов ЖКХ готовы к новому отопительному сезону 2023/24 года.