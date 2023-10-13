В приложении и на портале "Дія" появится расположение Пунктов несокрушимости

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об отображении расположения Пунктов несокрушимости в приложении и на портале «Дія». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«По поручению Президента Украины Правительство 13 октября приняло постановление об отображении расположения Пунктов несокрушимости в приложении и на портале Дія. Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв. Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки», — рассказал Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, уже развернута сеть из 13-ти тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Дополнение

В Украине готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые громады уже начали включать тепло.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия в прошлом году сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре. В Украине ожидают, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но только в больших масштабах.

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