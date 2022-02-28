У Запорізькій області окупанти обстріляли авто з цивільними: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Запорізькій області окупанти обстріляли автомобіль із цивільними громадянами в середині. Внаслідок обстрілів загинуло дві людини. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, пише УНН.
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“27 лютого 2022 року, о 19.00 російськими військами був обстріляний автомобіль ВАЗ-2105, державний номер 9005, в якому пересувалися 4 особи: 3 чоловіка та 1 жінка. Авто рухалось з Бердянська, після повороту з траси Бердянськ-Маріуполь, в напрямку селища Кам'яне. Під час обстрілу двоє людей загинуло. Обставини з’ясовуються”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
У місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам і вони відступили.