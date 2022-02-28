В Запорожской области оккупанты обстреляли авто с гражданскими: есть погибшие

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“27 февраля 2022 года, в 19.00 российскими войсками был обстрелян автомобиль ВАЗ-2105, государственный номер 9005, в котором передвигались 4 человека: 3 мужчины и 1 женщина. Авто двигалось из Бердянска, после поворота с трассы Бердянск-Мариуполь, в направлении поселка Каменное. Во время обстрела два человека погибли. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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В городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили.