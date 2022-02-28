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15 марта, 19:03 • 78251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119446 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112386 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106955 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92662 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81201 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115852 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Запорожской области оккупанты обстреляли авто с гражданскими: есть погибшие

Киев • УНН

 • 305218 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Запорожской области оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими. В результате обстрелов погибли два человека. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, пишет УНН.

Цитата

“27 февраля 2022 года, в 19.00 российскими войсками был обстрелян автомобиль ВАЗ-2105, государственный номер 9005, в котором передвигались 4 человека: 3 мужчины и 1 женщина. Авто двигалось из Бердянска, после поворота с трассы Бердянск-Мариуполь, в направлении поселка Каменное. Во время обстрела два человека погибли. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Добавим

В городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили.

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