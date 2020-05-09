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У Запоріжжі виникла сутичка під час автопробігу "Полку Перемоги"

Київ • УНН

 • 14635 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. У Запоріжжі під час проведення автопробігу проросійською організацією “Полк Перемоги” сталася сутичка з активістами, один з них зірвав радянську символіку з автомобіля. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі поліції Запорізької області.

У Запоріжжі виникла сутичка під час автопробігу "Полку Перемоги"

“Під час автопробігу за ініціативою громадської організації “Полк Перемоги” близько 10:56 до Вознесенівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по проспекту Соборному біля Алеї Слави неподалік пішохідного переходу з автомобіля невідомий зірвав прапор з написом “Полк Перемоги”, — розповіли в пресслужбі.

Також в пресслужбі повідомили, що цю подію внесли до Єдиного обліку та проводиться перевірка.

Нагадаємо, на Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі.

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