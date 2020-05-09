У Запоріжжі виникла сутичка під час автопробігу "Полку Перемоги"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Запоріжжі під час проведення автопробігу проросійською організацією “Полк Перемоги” сталася сутичка з активістами, один з них зірвав радянську символіку з автомобіля. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі поліції Запорізької області.
“Під час автопробігу за ініціативою громадської організації “Полк Перемоги” близько 10:56 до Вознесенівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по проспекту Соборному біля Алеї Слави неподалік пішохідного переходу з автомобіля невідомий зірвав прапор з написом “Полк Перемоги”, — розповіли в пресслужбі.
Також в пресслужбі повідомили, що цю подію внесли до Єдиного обліку та проводиться перевірка.
Нагадаємо, на Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі.