На Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На чоловіка, який на Алеї Славив Одесі йшов з георгіївською стрічкою на одязі, склали протокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“На Алеї Слави поліцейські зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомлялося, поліція очікує на провокації під час заходів 9 травня та вже зараз проводить превентивну роботу.