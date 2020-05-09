На Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі

“На Алеї Слави поліцейські зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, поліція очікує на провокації під час заходів 9 травня та вже зараз проводить превентивну роботу.