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На Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі

Київ • УНН

 • 14371 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На чоловіка, який на Алеї Славив Одесі йшов з георгіївською стрічкою на одязі, склали протокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

На Алеї Слави в Одесі чоловіка зупинили поліцейські через георгіївську стрічку на одязі

“На Алеї Слави поліцейські зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, поліція очікує на провокації під час заходів 9 травня та вже зараз проводить превентивну роботу.

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