В Запорожье произошло столкновение во время автопробега "Полка Победы"

“Во время автопробега по инициативе общественной организации “Полк Победы” около 10:56 в Вознесеновское отделения полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Соборной возле Аллеи Славы возле пешеходного перехода из автомобиля неизвестный сорвал флаг с надписью “Полк Победы”, — рассказали в пресс-службе.

Также в пресс служба сообщили, что это событие внесли в Единый учет и проводится проверка.

Напомним, на Аллее Славы в Одессе мужчину остановили полицейские за георгиевскую ленту на одежде.