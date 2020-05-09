В Запорожье произошло столкновение во время автопробега "Полка Победы"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Запорожье во время проведения автопробега пророссийской организацией “Полк Победы” произошла стычка с активистами, один из них сорвал советскую символику из автомобиля. Об этом журналисту УНН рассказали в пресc-службе полиции Запорожской области.
“Во время автопробега по инициативе общественной организации “Полк Победы” около 10:56 в Вознесеновское отделения полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Соборной возле Аллеи Славы возле пешеходного перехода из автомобиля неизвестный сорвал флаг с надписью “Полк Победы”, — рассказали в пресс-службе.
Также в пресс служба сообщили, что это событие внесли в Единый учет и проводится проверка.
Напомним, на Аллее Славы в Одессе мужчину остановили полицейские за георгиевскую ленту на одежде.