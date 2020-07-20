У Запоріжжі вбили та обікрали 92-річного чоловіка

Тіло чоловіка 1928 року народження зі слідами насильницької смерті було виявлено у його помешканні. На тілі покійного набряки від ударів та садна.

Речі в будинку перевернуті. Наразі встановлено, що зникли заощадження та банківська картка пенсіонера, а також мобільний телефон.

Для встановлення причини смерті труп направлено до Запорізького обласного бюро судово-медичних експертиз.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Донецькій області п'ять молодиків катували та вбили чоловіка заради 5 тис. гривень.