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У Запоріжжі вбили та обікрали 92-річного чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Запоріжжі розслідується вбивство літнього чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Тіло чоловіка 1928 року народження зі слідами насильницької смерті було виявлено у його помешканні. На тілі покійного набряки від ударів та садна.

Речі в будинку перевернуті. Наразі встановлено, що зникли заощадження та банківська картка пенсіонера, а також мобільний телефон.

Для встановлення причини смерті труп направлено до Запорізького обласного бюро судово-медичних експертиз.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Донецькій області п'ять молодиків катували та вбили чоловіка заради 5 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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