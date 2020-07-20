У Запоріжжі вбили та обікрали 92-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Запоріжжі розслідується вбивство літнього чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло чоловіка 1928 року народження зі слідами насильницької смерті було виявлено у його помешканні. На тілі покійного набряки від ударів та садна.
Речі в будинку перевернуті. Наразі встановлено, що зникли заощадження та банківська картка пенсіонера, а також мобільний телефон.
Для встановлення причини смерті труп направлено до Запорізького обласного бюро судово-медичних експертиз.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Донецькій області п'ять молодиків катували та вбили чоловіка заради 5 тис. гривень.