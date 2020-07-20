В Запорожье убили и ограбили 92-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Запорожье расследуется убийство пожилого мужчины. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело мужчины 1928 года рождения со следами насильственной смерти было обнаружено в его доме. На теле покойного отеки от ударов и ссадины.
Вещи в доме перевернуты. Установлено, что исчезли сбережения и банковская карта пенсионера, а также мобильный телефон.
Для установления причины смерти труп направлен в Запорожское областное бюро судебно-медицинских экспертиз.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Донецкой области пять молодых людей пытали и убили мужчину ради 5 тыс. гривен.