У Донецькій області п'ять молодиків катували та вбили чоловіка заради 5 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Група парубків віком від 17 до 21 року пограбували, катували та вбили чоловіка заради 5 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Красноармійським міськрайонним судом оголошено обвинувальний вирок 4 місцевим мешканцям, яких визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) та п.9, п.12 ч.2 cт.115 (умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб, вчинене з метою приховати інший злочин) КК України. До п’ятого співучасника злочину застосовано примусові заходи медичного характеру”, — йдеться у повідомленні.
Суд встановив, що у серпні 2015 року 17-річний парубок разом із чотирма товаришами віком від 17 до 21 року проник до будинку свого вітчима з метою заволодіння його грошовими коштами. Коли власник житла від жорстокого побиття втратив свідомість, нападники зв’язали його та вивезли на автомобілі до лісосмуги, де продовжили допит для встановлення місцезнаходження сейфу, у якому він зберігав цінні речі.
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Зазначається, що “вибиту” з чоловіка інформацію юнаки повідомили пасинку, який залишився в будинку, і останній з викраденими грошима у сумі 5 тисяч грн прибув до лісопосадки та приєднався до побиття вітчима. “У подальшому нелюди перевезли жертву до центру міста та з метою приховання слідів злочину задушили мотузкою, спалили обличчя та, прив’язавши до тіла два шлакоблоки, кинули у водоймище”, — розповіли правоохоронці.
“Суд призначив чотирьом злочинцям, у тому числі пасинку вбитого, від 8 до 12 років за гратами та до п’ятого співучасника, який страждає на психічну хворобу, застосував примусові заходи медичного характеру у вигляді поміщення до лікувального закладу із суворим наглядом”, — зазначили у пресцентрі.
Додається, що красноармійська місцева прокуратура, яка підтримувала у суді публічне обвинувачення, вважаючи покарання для вбивць занадто м’яким, готує на вказаний вирок апеляційну скаргу.
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