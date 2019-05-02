У Запоріжжі скоєно напад на бригаду медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Запоріжжі чоловік напав на бригаду медиків швидкої допомоги. Про це повідомив директор у Обласного Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, передає УНН.
“Черговий напад на бригаду. На людей, які рятують життя”, - написав Малашенко.
За його словами чоловік був п’яний. В результаті нападу водій швидкої потрапив до лікарні, а нападника було затримано поліцією.
“Будемо ініціювати посилення покарання за напад на медпрацівників під час виконання службових обов’язків”, — повідомив Малашенко.
У коментарях до свого повідомлення директор облцентру підтвердив, що у деяких медиків “швидкої” при собі є особисті газові балончики.
Нагадаємо, в Харківській області чоловік напала на бригаду екстреної медичної допомоги, який прибув за викликом до вагітної жінки. В результаті нападу фельдшер потрапив до лікарні.