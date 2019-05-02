В Запорожье совершено нападение на бригаду медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Запорожье мужчина напал на бригаду медиков скорой помощи. Об этом сообщил директор у Областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, передает УНН.
“Очередное нападение на бригаду. На людей, спасающих жизни”, — написал Малашенко.
По его словам мужчина был пьян. В результате нападения водитель скорой попал в больницу, а нападавший был задержан полицией.
"Будем инициировать ужесточение наказания за нападение на медработников при исполнении служебных обязанностей“,- сообщил Малашенко.
В комментариях к своему сообщению директор Облцентра подтвердил, что у некоторых медиков “скорой” при себе имеются личные газовые баллончики.
Напомним, в Харьковской области мужчина напала на бригаду экстренной медицинской помощи, прибывший по вызову к беременной женщине. В результате нападения фельдшер попал в больницу.