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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60639 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На тлі COVID-спалаху: у Запоріжжі учнів 5-11 класів переведуть на дистанційку

На тлі COVID-спалаху: у Запоріжжі учнів 5-11 класів переведуть на дистанційку

Київ • УНН

 • 16003 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. З понеділка, 7 лютого, в Запоріжжі учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.

Цитата

"У місті продовжується стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Лише за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад півтисячі нових випадків захворювання. З метою недопущення поширення хвороби ми рекомендуємо керівникам навчальних закладів організувати процес навчання для учнів 5 – 11-х класів дистанційно. Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС", - повідомив Куртєв.

Деталі

Зокрема, впровадження дистанційної форми навчання також рекомендовали у закладах позашкільної освіти.
Для учнів 1–4-х класів рекомендували продовжити очний процес навчання з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків COVID-19. Приріст за добу, 3 лютого, — вперше понад 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Третій день поспіль фіксують 4 тисячі госпіталізованих.

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