На тлі COVID-спалаху: у Запоріжжі учнів 5-11 класів переведуть на дистанційку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. З понеділка, 7 лютого, в Запоріжжі учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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"У місті продовжується стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Лише за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад півтисячі нових випадків захворювання. З метою недопущення поширення хвороби ми рекомендуємо керівникам навчальних закладів організувати процес навчання для учнів 5 – 11-х класів дистанційно. Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС", - повідомив Куртєв.
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Зокрема, впровадження дистанційної форми навчання також рекомендовали у закладах позашкільної освіти.
Для учнів 1–4-х класів рекомендували продовжити очний процес навчання з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків COVID-19. Приріст за добу, 3 лютого, — вперше понад 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Третій день поспіль фіксують 4 тисячі госпіталізованих.