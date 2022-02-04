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15 марта, 19:03 • 105744 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140992 просмотра

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15 марта, 13:22 • 121980 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 104063 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91462 просмотра

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На фоне COVID-вспышки: в Запорожье учеников 5-11 классов переведут на дистанционку

На фоне COVID-вспышки: в Запорожье учеников 5-11 классов переведут на дистанционку

Киев • УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. С понедельника, 7 февраля, в Запорожье ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата

"В городе продолжается стремительный рост количества больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более полутысячи новых случаев заболевания. С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учеников 5-11-х классов дистанционно. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - сообщил Куртев.

Детали

В частности, внедрение дистанционной формы обучения также рекомендовали в учреждениях внешкольного образования.
Для учеников 1-4-х классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 3 февраля, — впервые более 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Третий день подряд фиксируют 4 тысячи госпитализированных.

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