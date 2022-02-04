На фоне COVID-вспышки: в Запорожье учеников 5-11 классов переведут на дистанционку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. С понедельника, 7 февраля, в Запорожье ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"В городе продолжается стремительный рост количества больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более полутысячи новых случаев заболевания. С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учеников 5-11-х классов дистанционно. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - сообщил Куртев.
Детали
В частности, внедрение дистанционной формы обучения также рекомендовали в учреждениях внешкольного образования.
Для учеников 1-4-х классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 3 февраля, — впервые более 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Третий день подряд фиксируют 4 тысячи госпитализированных.