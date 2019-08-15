У Запоріжжі попередили замовне вбивство, яке планував поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці попередили замовне вбивство та затримали організатора – слідчого одного з районних відділів головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, майор поліції через посередника підшукував серед осіб з кримінальним минулим виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.
Оперативники спецслужби вивели посередника на умовного "кілера". Співробітники СБУ задокументували зустріч замовника та посередника з "виконавцем", на якій обговорювались деталі злочину. За вчинення вбивства поліцейський пропонував чотири тисячі американських доларів.
Співробітники спецпідрозділу провели контроль за вчиненням злочину та здійснили імітацію вбивства чоловіка у власному помешканні. Також зроблено постановочні фото з "тілом жертви" для подальшої демонстрації замовнику підтвердження виконаного завдання.
Правоохоронці затримали посередника у центрі Запоріжжя після отримання "доказів" виконання вбивства та передачі першої половини грошей. Відразу після цього організатора злочину було затримано неподалік місця роботи.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 15 (Замах на злочин), п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в березні цього року співробітники СБУ запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонщини, затримавши організатора злочину.