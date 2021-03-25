У Запоріжжі обвалилося перекриття між поверхами у будівлі, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Запоріжжі обвалилося перекриття між поверхами у 6-поверховій будівлі, яка здається під оренду офісів. Постраждав чоловік, якого витягли з пастки та передали медикам. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
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Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 25 березня о 13:13. Подія сталася на вулиці Перемоги у Вознесенівському районі Запоріжжя.
На місці рятувальники встановили, що "у 6-поверховій будівлі відбулося руйнування перекриття між 3 і 4 поверхами, внаслідок чого постраждала людина".
Співробітники ДСНС спільно із фахівцями аварійно-рятувальної служби "Кобра" за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка і передали медикам.
За попередніми даними від очевидців, постраждалий - працівник, який проводив будівельні роботи. Однак, ця інформація наразі непідтверджена.
Площа зруйнованого перекриття становить близько 50 кв. м.
Додамо
У грудні у Кривому Розі на Дніпропетровщині стався обвал перекриттів між поверхами у будинку, одна людина загинула.