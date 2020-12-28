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У Кривому Розі стався обвал у будинку, є загиблий

Київ • УНН

 • 16413 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині стався обвал перекриттів між поверхами у будинку, є загиблий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі стався обвал у будинку, є загиблий

"28-го грудня о 00:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будівлі на вулиці Ферганська Металургійного району міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальниками встановлено, що "з невідомих причин сталося руйнування перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової неексплуатуємої безгоспної будівлі".

"Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка (особи без постійного місця проживання). Співробітники Служби порятунку було вилучено чоловіка в свідомості з під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також, з під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на СМЕ)", - додали у відомстві.

Причина руйнації встановлюється.

Нагадаємо, у Хмельницькій області згоріла будівля аграрного підприємства.

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