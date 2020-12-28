В Кривом Роге произошел обвал в здании, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал перекрытий между этажами в здании, есть погибший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"28-го декабря в 00:26 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.
На месте спасателями установлено, что "по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания".
"В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства). Сотрудниками Службы спасения было изъято мужчину в сознании из-под завалов и транспортировано с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов был изъят мужчина без признаков жизни (тело направлено на СМЭ)", - добавили в ведомстве.
Причина разрушения устанавливается.
Напомним, в Хмельницкой области сгорело здание аграрного предприятия.