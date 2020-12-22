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У Хмельницькій області згоріла будівля аграрного підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Хмельницькій області сгоріла будівля аграрної фірми, постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.

У Хмельницькій області згоріла будівля аграрного підприємства

“22 грудня о 06:57 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу адмінбудівлі агрофірми Жердянське ТОВ „Волочиськ Агро“ в с. Жердя Чемеровецького району”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа розпочалась всередині будівлі, далі перекинулась на дах, а на момент прибуття рятувальників палало 40 кв. м. Полум’я вдалося загасити та запобігти його подальшому розповсюдженню.

“Загиблих та травмованих на місці події не було. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці”, — додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві сталася масштабна пожежа на складі, на площі 1,5 тис. кв. м, внаслідок якої частково обвалилася покрівля, а у Київській області горіла будівля колишнього цеху по виробництву меблів.

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