У Хмельницькій області згоріла будівля аграрного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Хмельницькій області сгоріла будівля аграрної фірми, постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“22 грудня о 06:57 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу адмінбудівлі агрофірми Жердянське ТОВ „Волочиськ Агро“ в с. Жердя Чемеровецького району”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежа розпочалась всередині будівлі, далі перекинулась на дах, а на момент прибуття рятувальників палало 40 кв. м. Полум’я вдалося загасити та запобігти його подальшому розповсюдженню.
“Загиблих та травмованих на місці події не було. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці”, — додали в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Києві сталася масштабна пожежа на складі, на площі 1,5 тис. кв. м, внаслідок якої частково обвалилася покрівля, а у Київській області горіла будівля колишнього цеху по виробництву меблів.