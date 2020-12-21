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Масштабна пожежа спалахнула на Київщині: горить старий меблевий цех

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Київській області сталась масштабна пожежа в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на місці працюють більше 40 рятувальників, передає УНН.

Масштабна пожежа спалахнула на Київщині: горить старий меблевий цех

Як повідомили у ДСНС, 21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м. кв.

"Загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

До гасіння залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві горить двоповерховий житловий будинок.

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