Масштабна пожежа спалахнула на Київщині: горить старий меблевий цех
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Київській області сталась масштабна пожежа в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на місці працюють більше 40 рятувальників, передає УНН.
Як повідомили у ДСНС, 21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м. кв.
"Загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.
До гасіння залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Києві горить двоповерховий житловий будинок.