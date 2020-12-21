Масштабна пожежа спалахнула на Київщині: горить старий меблевий цех

Як повідомили у ДСНС, 21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м. кв.

"Загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

До гасіння залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві горить двоповерховий житловий будинок.