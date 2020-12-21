У Києві горить двоповерховий житловий будинок

На запитання, чи сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вулиці Гвардійська, 17, Водолага відповіла: "Так. Орієнтовна наразі площа пожежі становить близько 150 квадратних метрів".

За її словами, дзвінок про пожежу надійшов о 16:38.

"Рятувальники приступили до гасіння пожежі…", - сказала Водолага.

Нагадаємо, під час відкриття головної ялинки країни у столиці сталося загорання гірлянди на ялинці.