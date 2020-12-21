В Киеве горит двухэтажный жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве произошел масштабный пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила полковник гражданской защиты ГСЧС Киева Светлана Водолага.
На вопрос, произошел ли пожар в двухэтажном жилом доме на улице Гвардейская, 17 Водолага ответила: "Да. Ориентировочная сейчас площадь пожара составляет около 150 квадратных метров".
По ее словам, звонок о пожаре поступил в 16:38.
"Спасатели приступили к тушению пожара...", - сказала Водолага.
Напомним, во время открытия главной елки страны в столице произошло возгорание гирлянды на елке.