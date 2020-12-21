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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Киеве горит двухэтажный жилой дом

Киев • УНН

 • 26485 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве произошел масштабный пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила полковник гражданской защиты ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В Киеве горит двухэтажный жилой дом

На вопрос, произошел ли пожар в двухэтажном жилом доме на улице Гвардейская, 17 Водолага ответила: "Да. Ориентировочная сейчас площадь пожара составляет около 150 квадратных метров".

По ее словам, звонок о пожаре поступил в 16:38.

"Спасатели приступили к тушению пожара...", - сказала Водолага.

Напомним, во время открытия главной елки страны в столице произошло возгорание гирлянды на елке.

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