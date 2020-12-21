Крупный пожар вспыхнул в Киевской области: горит старый мебельный цех
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киевской области произошел масштабный пожар в здании бывшего цеха по производству мебели. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте работают более 40 спасателей, передает УНН.
Как сообщили в ГСЧС, 21 декабря в 20:24 в Белой Церкви по ул. Ивана Кожедуба, 359 в двухэтажном здании (размером 70х20 м) бывшего цеха по производству мебели на втором этаже и кровле возник пожар на площади около 1 тыс. 400 м. кв.
"Угрозы другим зданиям и сооружениям нет. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
К тушению привлечены 45 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве горит двухэтажный жилой дом.