В Хмельницкой области сгорело здание аграрного предприятия

“22 декабря в 6:57 на пункт связи Службы спасения поступило сообщение о пожаре админздания агрофирмы Жердянское ООО „Волочиск Агро“ в с. Жердя Чемеровецкого района”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар начался внутри здания, дальше перекинулся на крышу, а на момент прибытия спасателей горело 40 кв. м. Пламя удалось погасить и предотвратить его дальнейшее распространение.

“Погибших и травмированных на месте происшествия не было. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты”, — добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в Киеве произошел масштабный пожар на складе, на площади 1,5 тыс. кв. м, в результате которого частично обрушилась кровля, а в Киевской области горело здание бывшего цеха по производству мебели.