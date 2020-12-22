У Києві сталася масштабна пожежа на складі

“22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святошинській, 32, що у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. Пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Під час гасіння пожежі сталося часткове обрушення покрівлі. О 16:32 пожежу локалізовано на площі 1500 кв. м. О 17:30 пожежу ліквідовано. Із одного з приміщень вогнеборцями було винесено 3 кисневих балони”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Нагадаємо, у Київській області сталась масштабна пожежа в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.