У Києві сталася масштабна пожежа на складі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві сталася масштабна пожежа на складі, на площі 1,5 тис. кв. м, внаслідок якої частково обвалилася покрівля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святошинській, 32, що у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. Пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Під час гасіння пожежі сталося часткове обрушення покрівлі. О 16:32 пожежу локалізовано на площі 1500 кв. м. О 17:30 пожежу ліквідовано. Із одного з приміщень вогнеборцями було винесено 3 кисневих балони”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві.
Нагадаємо, у Київській області сталась масштабна пожежа в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.