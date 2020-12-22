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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Киеве произошел масштабный пожар на складе

Киев • УНН

 • 17891 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве произошел масштабный пожар на складе, на площади 1,5 тыс. кв. м, в результате которого частично обрушилась кровля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве произошел масштабный пожар на складе

"22 декабря в 15:42 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на улице Святошинской, 32, в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым. Пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Во время тушения пожара произошло частичное обрушение кровли. В 16:32 пожар локализован на площади 1500 кв. м. В 17:30 пожар был ликвидирован. Из одного из помещений пожарными было вынесено 3 кислородных баллона", - говорится в сообщении.

Указано, что к ликвидации пожара было привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Напомним, в Киевской области произошел масштабный пожар в здании бывшего цеха по производству мебели.

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