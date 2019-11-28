У Запоріжжі невідомий прикріпив муляж гранати на двері квартири багатоповерхового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Комунарському районі Запоріжжя невідома особа причепила на двері квартири багатоповерхового будинку муляж боєприпаса. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 27 листопада близько 20:05 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на дверях однієї з квартир п’ятиповерхового будинку по вулиці Космічній – граната.
На місце виїхали керівництво Комунарського відділення поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії, патрульні поліцейські, працівники ДСНС та газової служби.
Під час огляду місця події встановлено, що на двері квартири невідома особа прикріпила гранату для гри у страйкбол (муляж гранати РГД-5).
Наразі предмет, схожий на боєприпас, вилучений.
Поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на території металургійного комбінату в Маріуполі виявили гранату.