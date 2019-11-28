В Запорожье неизвестный прикрепил муляж гранаты на двери квартиры многоэтажного дома

Так, 27 ноября около 20:05 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на дверях одной из квартир пятиэтажного дома по улице Космической - граната.

На место выехали руководство Коммунарского отделения полиции, следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории, патрульные полицейские, работники ГСЧС и газовой службы.

Во время осмотра места происшествия установлено, что на двери квартиры неизвестный прикрепил гранату для игры в страйкбол (муляж гранаты РГД-5).

Сейчас предмет, похожий на боеприпас, изъят.

Полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на территории металлургического комбината в Мариуполе обнаружили гранату.