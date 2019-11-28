На території металургійного комбінату в Маріуполі виявили гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На території металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі на Донеччині виявили вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє УНН і зпосиланням на ДСНС.
Згідно з повідомленням, знахідка виявилася гранатою Ф1, яку побачила охорона біля одного з цехів підприємства.
Повідомляється, що піротехніки вилучили гранату для подальшого знешкодження.
Як граната могла потрапити на територію підприємства наразі невідомо. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області в ніч на 14 листопада почалася пожежа на території ПРАТ “ММК ім. Ілліча”, внаслідок чого технологічний процес цеху було тимчасово призупинено.