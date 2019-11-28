На территории металлургического комбината в Мариуполе обнаружили гранату

Согласно сообщению, находка оказалась гранатой Ф1, которую увидела охрана возле одного из цехов предприятия.

Сообщается, что пиротехники изъяли гранату для дальнейшего обезвреживания.

Как граната могла попасть на территорию предприятия пока неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.

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Напомним, в Мариуполе Донецкой области в ночь на 14 ноября начался пожар на территории ЧАО “ММК им. Ильича”, в результате чего технологический процесс цеха было временно приостановлено.