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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32146 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106212 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 89904 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105714 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117382 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147795 просмотра

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На территории металлургического комбината в Мариуполе обнаружили гранату

На территории металлургического комбината в Мариуполе обнаружили гранату

Киев  •  УНН

 • 17954 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе Донецкой области обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщает УНН и со ссылкой на ГСЧС.

Согласно сообщению, находка оказалась гранатой Ф1, которую увидела охрана возле одного из цехов предприятия.

Сообщается, что пиротехники изъяли гранату для дальнейшего обезвреживания.

Как граната могла попасть на территорию предприятия пока неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.

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Напомним, в Мариуполе Донецкой области в ночь на 14 ноября начался пожар на территории ЧАО “ММК им. Ильича”, в результате чего технологический процесс цеха было временно приостановлено.

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