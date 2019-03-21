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У Запоріжжі чоловік хотів зістрибнути з балкону багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловік намагався скоїти самогубство, стрибнувши з балкону на четвертому поверсі житлового будинку у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Запорізької області.

У Запоріжжі чоловік хотів зістрибнути з балкону багатоповерхівки

"Вчора патрульні близько 17:00 отримали повідомлення про спробу самогубства. Прибувши за вказаною адресою інспектори виявили чоловіка за балконом на четвертому поверсі, який мав намір стрибнути", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські піднялися до квартири, їм вдалося вмовити чоловіка перелізти назад до оселі.

"Громадянин перебував напідпитку та пояснив, що намір мав стрибнути через сімейні чвари та конфлікти", - прокоментували у патрульній поліції.

Як повідомляв УНН, у Вінниці чоловік намагався вчинити самогубство у районному відділені поліції.

Нагадаємо, у Харкові 18-річна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

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