У Запоріжжі чоловік хотів зістрибнути з балкону багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловік намагався скоїти самогубство, стрибнувши з балкону на четвертому поверсі житлового будинку у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Запорізької області.
"Вчора патрульні близько 17:00 отримали повідомлення про спробу самогубства. Прибувши за вказаною адресою інспектори виявили чоловіка за балконом на четвертому поверсі, який мав намір стрибнути", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські піднялися до квартири, їм вдалося вмовити чоловіка перелізти назад до оселі.
"Громадянин перебував напідпитку та пояснив, що намір мав стрибнути через сімейні чвари та конфлікти", - прокоментували у патрульній поліції.
Як повідомляв УНН, у Вінниці чоловік намагався вчинити самогубство у районному відділені поліції.
Нагадаємо, у Харкові 18-річна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла в лікарні.