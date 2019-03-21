В Запорожье мужчина хотел спрыгнуть с балкона многоэтажки

"Вчера патрульные около 17:00 получили сообщение о попытке самоубийства. Прибыв по указанному адресу инспекторы обнаружили мужчину за балконом на четвертом этаже, который намеревался прыгнуть", - говорится в сообщении.

Полицейские поднялись в квартиру, им удалось уговорить мужчину перелезть обратно в дом.

"Гражданин находился в нетрезвом и объяснил, что намеревался прыгнуть из-за семейных ссор и конфликтов", - прокомментировали в патрульной полиции.

Как сообщал УНН, в Виннице мужчина пытался совершить самоубийство в районном отделении полиции.

Напомним, в Харькове 18-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажки. От полученных травм она скончалась в больнице.