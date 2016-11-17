У запоріжця вилучили маріхуани на 800 тис. грн
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У одного з жителів Запоріжжя правоохоронці провели обшуки та вилучили більше шести кілограмів марихуани. Про це УНН повідомив начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергій Дереза.
За цінами «чорного» ринку вилучені наркотики можуть коштувати близько 800 тисяч гривень. Наразі усе вилучене направлено на експертне дослідження.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), відповідно до якої правопорушникові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.