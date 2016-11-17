У жителя Запорожья изъяли марихуаны на 800 тыс. грн

По ценам "черного" рынка изъятые наркотики могут стоить около 800 тысяч гривен. Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), согласно которой правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.