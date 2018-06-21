У законопроекті про нацбезпеку змінені статті щодо статусу СБУ - Вінник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У законопроекті про національну безпеку, який сьогодні збираються голосувати у Верховній Раді, змінені статті щодо статусу Служби безпеки України. Про це сказав народний депутат від БПП, секретар комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Вони (СБУ - ред.) тепер займатимуться контррозвідувальним захистом територіальної цілісності України. Це буде державний спеціальний орган з охоронними функціями, на відміну від правоохоронного органу з спеціальними функціями", – зауважив Вінник.
Він зазначив, що вчора у ВР розглянули 197 поправок з 497, об 11:30 відбудеться голосування за закон в цілому.
"У нас є погоджений текст. Є підтримка наших західних партнерів. Фракції, які дбають за довгострокову безпеку України, підтримають законопроект", – сказав Вінник.
Крім того, депутат відзначив, що після голосування за закон про нацбезпеку, ВР проголосує закони про запуск Вищого антикорупційного суду.
"Ми перейдемо до питань Антикорупційного суду, щоб зняти будь-які інсинуації з цього приводу", – додав Вінник.