В законопроекте о нацбезопасности изменены статьи о статусе СБУ - Винник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В законопроекте о национальной безопасности, который сегодня собираются голосовать в Верховной Раде, изменены статьи о статусе Службы безопасности Украины. Об этом сказал народный депутат от БПП, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Они (СБУ - ред.) теперь будут заниматься контрразведывательной защитой территориальной целостности Украины. Это будет государственный специальный орган с охранными функциями, в отличие от правоохранительных органов со специальными функциями", - отметил Винник.
Он отметил, что вчера в ВР рассмотрели 197 поправок с 497, в 11:30 состоится голосование за закон в целом.
"У нас есть согласованный текст. Есть поддержка наших западных партнеров. Фракции, которые заботятся о долгосрочной безопасности Украины, поддержат законопроект", - сказал Винник.
Кроме того, депутат отметил, что после голосования за закон о нацбезопасности, ВР проголосует законы о запуске Высшего антикоррупционного суда.
"Мы перейдем к вопросам Антикоррупционного суда, чтобы снять всякие инсинуации по этому поводу", - добавил Винник.