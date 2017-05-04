В Європарламенті проголосували за розширення безмитних квот для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Європарламенту.
“Європарламент рішуче підтримує реформи, що проводяться в Україні. Надаючи тимчасові торговельні преференції, ми бажаємо зміцнити малі та середні підприємства і забезпечити необхідний імпульс для збільшення торговельних потоків. Ці події мають для України не тільки економічну, але й політичну цінність”, — сказав член Європарламенту Ярослав Валенса.
Так, комітет вніс поправки у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину (сировина для добрив) з переліку продукції, до якої Єврокомісія пропонує ввести додаткові квоти.
Нагадаємо, станом на 11 січня 2017 року квоти на імпорт українського меду європейськими країнами вичерпано на 100%, на 64% вичерпана квота на цукор, на 78% — на виноградні та яблучні соки.